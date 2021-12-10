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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına bırakarak ölüme terk ettiği 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına bırakarak ölüme terk ettiği 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 47 kaçak göçmeni kurtardı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri

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