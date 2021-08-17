Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen, 12 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen, 12 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 12 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

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