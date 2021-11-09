Yunanistan'ın ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanistan'ın ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel
Yunanistan'ın ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine dün harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Yunanistan'ın ittiği 24 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Son Dakika Haberleri
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