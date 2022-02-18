Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

AA, Derya Gülnaz Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan yola çıkan feribotta yangın

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan bir feribotta yangın çıktığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, 237 yolcu ve mürettebattan 51 kişinin bulunduğu gemiden 242 kişi, sahil güvenlik birimlerine ait botlarla Yunanistan'ın Kerkira Adası'na götürüldü.

Yolculardan biri solunum sorunu nedeniyle Kerkira Hastanesi'nde tedaviye alındı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Yunanistan, Brindisi, İtalya, Yangın, Güncel, Haberler

title