Yunanistan'ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yunanistan'ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı

22.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:22
Yunanistan'ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında denizin ortasında bırakılan 26 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı açıklarında denizin ortasında bırakılan 26 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı saat 01.42'de, Kuşadası Körfezi'nde Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından sahil güvenlik botu görevlendirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan can salı içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kuşadası Setur Marina'ya getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Umut Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'ın denizin ortasında bıraktığı 26 göçmen kurtarıldı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:22:38. #1.15#
title