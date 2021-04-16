Yunanistan ile İsrail arasında "uluslararası eğitim uçuşu merkezi" anlaşması imzalandı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, İsrail ile uluslararası eğitim uçuşu merkezinin kurulması için anlaşma imzalandığını bildirdi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, İsrail ile uluslararası eğitim uçuşu merkezinin kurulması için anlaşma imzalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mora Yarımadası'nda yer alan Kalamata Havalimanında, İsrail ile stratejik iş birliğini güçlendirme amacıyla ortak bir uluslararası eğitim uçuşu merkezi kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Yunanistan adına Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürü Koramiral Theodoros Lagios ile İsrail adına Uluslararası Savunma İş Birliği Merkezi Başkanı Tuğgeneral Yair Kulas arasında Atina'da anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul