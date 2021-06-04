Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kosovalı mevkidaşı ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya uyguladığı vize rejiminin kaldırılmasından yana olduğunu belirterek, Kosova'nın vize şartlarını yerine getirdiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya uyguladığı vize rejiminin kaldırılmasından yana olduğunu belirterek, Kosova'nın vize şartlarını yerine getirdiğini vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, günü birlikte Kosova ziyareti kapsamında, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Grvalla ile Priştine'de bir araya geldi. Görüşmede Atina'daki Kosova Ofisi'nin statüsünün yükseltilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından talep edilen tüm şartları yerine getirdiği için Yunan devletinin Kosova'ya vize muafiyeti verilmesinden yana olduğunu söyledi. Yunanistan'ın Kosova'yı hukukun üstünlüğü, suç ve yolsuzluk konularında desteklemeye devam edeceğini kaydeden Dendias, "Ülkeniz tüm şartları yerine getirdiği için vize muafiyetinin verilmesinden yanayız. Yunanistan gibi, hukukun üstünlüğü, suç ve yolsuzlukla mücadele desteğine sahipsiniz. Bu konuda yardımımıza ihtiyacınız olursa buradayız. AB'nin Kosova'da Hukuk Üstünlüğü Misyonu EULEX bünyesinde bu konuda çalışan Yunan yetkililerimiz var. Tarafsız duruşumuza ve Kosova'nın statüsüne rağmen, Atina'da 2019'dan beri orada olmaya devam eden ve ekonomik konularla ilgilenen bir ofisimiz var ve bu ofisin Yunanistan-Kosova ilişkilerimize daha da yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecini desteklediğini belirterek, "Diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz ve bunun bölgede istikrarı sağlayacak bir çözümle sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.

"Kosova'nın bağımsızlığı değişmez bir gerçektir"

Kosova Dışişleri Bakanı Donika Grvalla da, Kosova ve Yunanistan'nın yoğun bir istişare sürecinin ardından, Atina'daki Kosova Ofisinin statüsünün basit bir ekonomik ofisten siyaset dahil diğer alanlarda da faaliyet gösterecek bir ofise dönüşmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Bakan Grvalla, Kosova ve Yunanistan'ın AB ve NATO entegrasyonunun Batı Balkanlar'ı istikrara kavuşturmaya yönelik en önemli adımlardan biri olduğu görüşünü paylaştığını söyledi.

"Kosova'nın bağımsızlığı değişmez bir gerçektir ve bu gerçeğin kabul edilmesi, bölge için istikrarlı bir perspektif sağlayacaktır" diyen Bakan Grvalla, Yunanistan dahil tüm AB üyeleri tarafından ülkenin bağımsızlığının tanınmasının, Balkanlar'da istikrara önemli bir katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Yunan Bakan Kosova Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan tarafından da ayrı ayrı kabul edildi. - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı