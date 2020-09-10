Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar
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Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar

Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte provokatif adımlar atmaya devam ediyor. Yunanistan, Meis Adası'nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Yunan ordusunun birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti.

10.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:50

Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Daha önce Meis Adası'nın silahlandıran Yunan ordusu bu kez Karaada'ya da asker çıkardı.

Karada'daki Yunan askerlerini TRT haber görüntüledi. Yunan askerlerinin Meis-Karada arası nöbet değişimi yaptıkları görüldü.

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar

BİNALARI KARARGAHA ÇEVİRDİLER

Yunan ordusunun sivil birkaç binayı karargaha dönüştürdüğü de dikkat çekti. Karaada Türkiye'ye sadece 1,5 mil uzaklıkta yer alıyor.

Daha önce Meis Adası'ndaki askeri hareketlilik görüntülenmişti. Görüntülere, Yunan askerinin adanın en yüksek noktasına kurduğu telsiz-radar istasyonu ile gözetleme kulesi yansımıştı.

Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar
Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar
Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar
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