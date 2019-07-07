Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi...

Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi...

Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti.

Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi...

Yunanistan'da yapılan erken seçimlerde Konstandinos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti. - ATİNA

Kaynak: İHA
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