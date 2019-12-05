Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı
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Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı

Yunanistan'da mülteci kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi kurtuldu.

05.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:15
Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı

'da mülteci kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi kurtuldu.

Ekathimerini gazetesinde yer alan göre olay Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe mülteci kampında meydana geldi.

27 yaşındaki Afgan kadın, 28 yaşındaki eşi ve küçük yaştaki 3 çocuğunun kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri diğer konteynerlere sıçramadan önce yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan adamın, dumandan etkilenmeden önce 3 çocuğunu kurtarabildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kadının ise hayatını kaybettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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