Yunanistan'da mülteci kampında yangın: Anne öldü, 3 çocuğu kurtarıldı
Yunanistan'da mülteci kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi kurtuldu.
Yunanistan'da mülteci kampında çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi kurtuldu.
Ekathimerini gazetesinde yer alan haber göre olay Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Kara Tepe mülteci kampında meydana geldi.27 yaşındaki Afgan kadın, 28 yaşındaki eşi ve küçük yaştaki 3 çocuğunun kaldığı konteynerde sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri diğer konteynerlere sıçramadan önce yangını söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Öte yandan adamın, dumandan etkilenmeden önce 3 çocuğunu kurtarabildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, kadının ise hayatını kaybettiği bildirildi.