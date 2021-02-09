Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar artışa geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar artışa geçti

09.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:56
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar artışa geçti

Yunanistan'da son 24 saatte 1526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'da son 24 saatte 1526 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1526 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ve 20 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

277 Kovid-19 hastasının halihazırda solunum cihazına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada, son 24 saatte 1176 hastanın hastanelerdeki acil bakım ünitelerinden çıktığı bildirildi.

Bu verilen ardından ülkedeki toplam vaka sayısı 166 bin 67'ye yükselirken, salgından yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 bin 17'ye çıktı.

Ülkede dün 638 vaka kaydedilmişti.

Diğer yandan özellikle başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki bölgesinde yaşanan hızlı vaka artışları üzerine, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in bu akşam söz konusu bölgede getirilecek yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Aleyna Tilki Didem Kınalı Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı tekrar artışa geçti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:02:40. #1.15#
title