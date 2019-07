Yunanistan'da erken seçim

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi (ND), tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde etti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığının verilerine göre, oyların yüzde 67'sinin sayıldığı seçime katılım oranı yüzde 57,2 olarak gerçekleşti.

Kiriakos Miçotakis liderliğindeki ND, oyların yüzde 39,6'sını alarak birinci parti oldu. ND, 300 sandalyeli mecliste 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geliyor.

Aleksis Çipras liderliğinde iktidarda bulunan sol SYRIZA ise oyların yüzde 31,6'sını aldı. Ana muhalefete düşen SYRIZA'nın milletvekili sayısı 86 olarak gerçekleşti.

PASOK'un omurgasını oluşturduğu Değişim Hareketi (KINAL) ise yüzde 8 oranıyla 22 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. KINAL'ı oyların yüzde 5,3'ünü kazanan ve 15 milletvekili çıkaran Yunanistan Komünist Partisi (KKE) takip etti.

Altın Şafak seçim barajına takılabilir

Oy oranı büyük oranda düşen aşırı sağ Altın Şafak'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı ülkede yüzde 2,97 oy oranında bulunan aşırı sağ partinin durumu sandıkların tamamı açıldığında netleşecek.

Bir diğer sağ parti Yunan Çözümü (Elliniki Lisi) ise 3,77 oy oranıyla dikkati çekti. Liderliğini eski gazeteci, daha sonra ise tele pazarlama yoluyla "Hazreti İsa tarafından yazılmış mektup" satmasıyla tanınan Kiriakos Velopoulos'un yaptığı aşırı sağ parti 10 sandalye sahibi oluyor.

SYRIZA'nın 2015'te iktidara geldiği ilk dönemde Maliye Bakanlığı görevi yürüten ve daha sonra yaşanan anlaşmazlık sonucu partiden ayrılan Yannis Varoufakis'in kurduğu MERA 25 yüzde 3,47 oy oranına sahip. Bu durumda, yeniden meclise girecek olan Varoufakis'in partisi 9 milletvekili çıkardı.

Oy sandığı çalındı

Öte yandan başkent Atina'nın Eksarhia semtindeki seçim merkezine giren maskeli kişiler tarafından bir oy sandığının çalındığı bildirildi.

Oy sandığının çalındığı seçim merkezinde 14 Temmuz'da tekrar oy kullanılacağı açıklandı.

