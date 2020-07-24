Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
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Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor

86 yıl sonra ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın ederken Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi. Ülkede ayrıca Ayasofya'da kılınan namaz öncesi matem çanları da çalındı.

24.07.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:10

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

YAS OLARAK NİTELENDİRDİLER

86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya'ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

KURAN TİLAVETİNİ CANLI YAYINLADILAR

Yunan televizyonlarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlandı.

Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor

Kaynak: İHA

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