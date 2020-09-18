Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Girit Adası'nın güney kıyısında yer alan Arvi sahil kasabasının 19 kilometre açıkları ile Iraklio kentinin 52 kilometre güneydoğusunda 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Enstitü, depremin 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA