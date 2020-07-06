Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
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Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle ilgili küstah sözler söyledi ve "Bunu yapmaya cüret edemezler" dedi.

06.07.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:04

Ayasofya'nın cami olması tartışmaları sürerken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi Ayasofya'nın statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu. Yunanistan Başpiskoposu ise bu konuda küstah açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLER ELLERİNDE NE VARSA BUNU OYNAR"

Tartışmaya katılan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos da Türkiye'nin böyle bir değişikliğe cüret edemeyeceğini söyledi. Yunan basınına konuşan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos, "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." diye konuştu.

DANIŞTAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Danıştay 10. Dairesinde, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması 4 gün önce görüldü. Daire Başkanı Yılmaz Akçil kararın daha sonra açıklanacağını belirterek, duruşmayı sonlandırmıştı.

AYASOFYA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti.

Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

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