Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
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Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha

Daha önce yaptığı birçok açıklamasında Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki son hamlelerinden rahatsız olmaya devam ediyor. Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerde bulunan Floros, "Kim Yunan topraklarına saldırırsa, önce yakacağız, sonra gidip kim olduğunu göreceğiz" dedi.

Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
19.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:36

Geçtiğimiz ay Türkiye'nin son faaliyetlerinin bölgede bir kazaya sebebiyet vereceğini duyurarak üstü kapalı tehditte bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan yeni bir çıkış geldi.

Konstantinos Floros, Yunanistan'a yönelik olası bir saldırıda harekete geçeceklerini söyledi. Yeniakit'in haberine göre Floros, Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarda bulunarak, "Kim Yunan topraklarına saldırırsa, önce yakacağız, sonra gidip kim olduğunu göreceğiz. Yunan Silahlı Kuvvetleri ile çatışan herkes, ağır bir bedelle ayrılacağını bilmelidir. Diyalog istiyoruz ama eşit şartlarda. Ancak Türkiye bunu istemiyor" dedi.

"TÜRKLERİN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ"

Floros daha önce yaptığı açıklamalarda "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek", "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tarzında sözler sarf etmişti.

ATİNA'NIN KÜSTAH TEHDİTLERİ BİTMİYOR

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı'nın "Gerekirse Türkiye'yle savaşmaya hazırız" açıklamasının bir dil sürçmesi olduğunu belirterek, "Yunanların Türkiye'yle savaşmayı isteyeceğinin ben matematik olarak uygun, doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dünya Manşet

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