Yunanistan'a Tatile Giden Aziz Yıldırım, Tatiline Başlamadan Geri Döndü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın olaylı Yunanistan tatilinin başlamadan bittiği ortaya çıktı. İddiaya göre Yunanistan'ın Simi adasına tatil için giden Aziz Yıldırım, pasaport kontrolünde sorun yaşadı. Yoğun güvenlik uygulamalarından bunalan Aziz Yıldırım, Yunan polisine rest çekerek Türkiye'ye geri döndü.

İşte Günaydın yazarı Funda Karayel'in köşesindeki o iddialar:

"AZİZ BAŞKAN ÇILDIRMIŞ"

'Tatilciler, Yunan adalarına akın ediyor' haberlerini okuyoruz okumasına da asıl mesele olan bu adalara giriş zorluğundan hiç bahsetmiyoruz. Simi'ye tekneyle vardığımızda pasaportlar gümrüğe teslim ediliyor. Bilimum kontroller yapılıyor, gayet normal, bekliyorsunuz, gayet normal, çok bekliyorsunuz son derece anlayışlıyız, o da normal. Yok efendim 'Neden geldiniz?' diye sorgu-sual ediliyorsunuz, aşırı normal. Küçücük adanızın ekonomisine katkı sağlamak amacımız, yiyip içip alışveriş yapma niyetindeyiz. Daha ne istiyorsunuz yahu! Bu arada beklemekten başımıza güneş geçti tabii...

AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNMÜŞ

Sonra bu sorgu sual yetmiyor, yüz kontrolü yapacağız diyorlar. Eee baktın ya suratıma, ne kontrolü? 'Sağa-sola dön bakalım kulakları bir inceleyim!' Tüm bunlar olurken sabrım tükeniyor ve 'Yeteeeeer' diye bağırmak istiyorum. Bu sırada öğreniyorum ki yakın zamanda Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, adayı ziyaret etmiş ve bu beklemeden dolayı pasaportunu geri aldığı gibi Türk sularına dönmüş. Haklı. Özetle; Datça'da kalın, Simi'yi görmenize gerek yok. Zaten bir tek Manos Restaurant var, o da öyle aman aman bir deniz restoranı değil. Bizim Koçlar, Sabancılar gitmiş, meşhur olmuş, Türkiye'de biraz duyulmuş. Hesap da o yüzden bir hoş geliyor. Simi'yi kaçırdım diye düşünmeyin ve eşşiz güzellikteki Datça'nın keyfini çıkarın yeter.