Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de 3 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Edirne'de 3 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitme hazırlığında oldukları belirlenen M.D, S.D ve E.A, kent merkezinde yakalandı.
FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.