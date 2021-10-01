Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı (2)

TEKİRDAĞ (DHA) - 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden eski astsubaylar Y.S., İ.Y., eski askeri okul öğrencisi Z.K. ve eski öğretmen M.K., tutuklandı. Eski astsubay F.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.