Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 FETÖ şüphelisi, Tekirdağ'da yakalandı (2)
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'da, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
TEKİRDAĞ (DHA) - 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Tekirdağ'da, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden eski astsubaylar Y.S., İ.Y., eski askeri okul öğrencisi Z.K. ve eski öğretmen M.K., tutuklandı. Eski astsubay F.A., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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