Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü
AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.
Yunan basınında yer alan haberler e göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.
AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri
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