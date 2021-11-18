Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 düştü

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 tipi bir savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberler e göre, Mora Yarımadası'nda bulunan Andravida bölgesi yakınlarında düşen F-16 uçağının pilotu, kazadan yara almadan kurtuldu.

Pilotun düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldığı, sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı! Yunanistan'a atış sahası uyarısı yapıldı

Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı! Yunanistan'a atış sahası uyarısı yapıldı

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title