Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız

01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:59

Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Karabağ'daki etkisi Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Türk İHA'larını Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Atina hükümetinin büyük endişe içinde olduğunu yazdı.

2021 yılında envantere girecek AKINCI, Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da başarı elden Bayraktar TB2'nin ardından AKINCI'nın test aşamalarını yakından eden Yunan basını, Atina'nın Türk İHA'larına karşı kapsamlı bir çözüm aradığını ve buna karşı yabancı ülkelerin silah sistemlerini incelediğini yazdı.

TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARE ARIYORLAR

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un parlamentodaki Türk İHA'larına karşı lazer sistemlerinin değerlendirildiği yönündeki sözlerine yer veren Yunan basını, Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'un Uluslararası Savunma Fuarı "IDEX 2021" için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarete dikkat çekti.

Yunanı korku sardı! Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız

BAYRAKTAR TB2'LERİ RUSLAR BİLE DURDURAMADI

Suriye ve Libya'da başarılı şekilde görevini icra eden Bayraktar TB2'leri Karabağ'da Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını yazan Yunan basını, Türk İHA'larının önlenemez oluşunun Atina hükümetini endişelendirdiğini ifade etti.

Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 13:59:43. #1.14#
title