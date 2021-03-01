Yunan'ı korku sardı: Türk İHA ve SİHA'ları Rusya bile durduramadı, biz ne yapacağız

Türk İHA ve SİHA'larının Suriye, Libya ve Karabağ'daki etkisi Yunanlıları şimdiden endişelendirmeye başladı. Türk İHA'larını Rus uçaksavar sistemlerinin bile durduramadığını belirten Yunan basını, Atina hükümetinin büyük endişe içinde olduğunu yazdı.