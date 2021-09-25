Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! 'Siz Amerika'nın hizmetkarısınız' deyince milletvekilleri buz kesti - Haberler
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Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma! "Siz Amerika'nın hizmetkarısınız" deyince milletvekilleri buz kesti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis'ın Meclis'teki konuşmaları büyük gerginlik yarattı. Pafilis, Meclis'teki vekillere seslenerek, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Yunanistan Komünist Partisi Sözcüsü Thanasis Pafilis, Meclis'tekilerin kas katı kesilmesine neden olan ifadeler kullandı. Pafilis, Yunan siyasetçileri, "Amerika'nın hizmetkarı" olmakla suçladı. Ayrıca bölgedeki en saldırgan ülkenin de Yunanistan olduğunu söyledi.

"YUNANİSTAN'IN BARIŞÇIL OLDUĞUNU SÖYLEYEME CESARETİNİZ VAR MI?"

Pafilis, konuşmasında, "Bölgede Yunanistan'ın en saldırgan ülke olduğunu iddia ediyorum" dedi. Pafilis Yunan milletvekillerine seslendi ve "Yunanistan'ın barışçıl olduğunu söylemeye cesaretiniz var mı? Merak ediyorum" şeklinde konuştu.

Yunanistan'ın tüm "savaşlara'" Yeni Demokrasi, PASOK ve SİRİZA hükümetlerinin kararlarıyla katıldığını belirterek, "Hangi barışçıl politikadan bahsediyorsunuz?" değerlendirmesini yaptı.

"AMERİKALILARIN HİZMETKARISINIZ"

Pafilis, Atina'yı siyasi olarak NATO'ya bağımlı olmakla suçladı. Yunanistan'ın Suudi Arabistan'a Patriot bataryası göndermesini de eleştirdi ve "Suudi Arabistan'da Patriotların işi ne?" dedi. Açıklamalarına devam eden Pafilis, "Siz Amerikalıların hizmetkarlarısınız. Halkların bölünmesine yardımcı oluyorsunuz" eleştirisinde bulundu.

Yunan vekilden Meclis'te tarihe geçecek konuşma!
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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