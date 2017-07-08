Yunan Turistler, Didim'de

Aydın'ın Didim ilçesine düzenlenen günübirlik tur kapsamında 145 Yunan vatandaşı kenti gezdi.



D-Marin İskelesi'ne demirleyen Venüs adlı gemiden inen Yunan turistlerden bazıları ilçenin pazar yerini gezip alışveriş yaparken, bazıları da tarihi Apollon Tapınağı'nı dolaştı.



Organizasyonu gerçekleştiren tur yetkilisi İsmail Gezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı kafilenin daha önce de ilçeye geldiğini, bu kez Didim Belediyesinin organizasyonuyla ücretsiz getirildiklerini ifade etti.



Bu turların kente ekonomik açıdan değer kattığını aktaran Gezgin, "Turların tek bir seferde geçmemesini, devamlılığını talep ediyoruz. Bu konuda Didim Belediyesinin ve D-Marin Didim Marina'nın da bize katkısı oldu. Bu katkılar devam ederse seferleri düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.