Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum
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Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesör, Doğu Akdeniz konusunda tamamen masum taraf olmadıklarını belirterek, "Türklerin tamamen yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

29.08.2020 23:16 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:57

Yunanistan'da bir televizyon programına konuk olan Yunan profesörün, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde giderek artan Doğu Akdeniz gerginliği hakkında söylediği sözler stüdyoyu karıştırdı. Doğu Akdeniz konusunda ülkesinin tamamen masum olmadığını dile getiren Yunan profesör, Türkiye'nin de bölgedeki adımları konusunda tamamen yanlış olmadığını ifade etti.

"TÜRKLERİN DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA HAKSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunan profesör diyaloğun en iyi çözüm yolu olduğunu belirterek "Türklerin tamamen yanlış olduğunu düşünmüyorum çünkü biz zaten tüm haklara sahibiz. Onların tamamen çılgın bizim ise tamamen masum taraf olduğumuza inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

"YABANCILARIN ARKASINA SAKLANARAK TALEP ETMEK OLMAZ"

Yunan profesörün Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye hak veren bu çıkışı sonrası programı sunan spikerler, yüzü düşerek sitemkar sözler sarf etti.

Bunun üzerinde Yunan profesör, "Adalar denizinin kendi özel denizin veya gölün olmasını istiyorsan o halde ülkenizi İsrail gibi yapmalısınız. Yani üretimin, teknolojin, yerli silahın ve Mossad gibi inanılmaz gizli istihbarat servislerinin olması lazım. O zaman Türkler hiçbir şey yapmaya cesaret edemezdi. Ancak ekonomin battığında, yolsuzluğun arttığında ve buna rağmen yinede her şeyin senin olmasını istediğinde ve bunu yabancıların arkasına saklanarak talep ettiğinde bu olmaz.

"ÇOCUKLAR GİBİ GÖRÜNÜYORUZ"

Tıpkı okulda bir şeylere zarar veren ve öğretmenin arkasına giden çocuklar gibi görünüyoruz. Bu işler böyle olmaz. Adalar denizinin senin olmasını mı istiyorsun? O zaman git İsrail ol. Ama sen İsrail değilsin eğer İsrail olsaydın Türkler böyle hareket etmeye cesaret edemezdi" ifadelerini kullandı.

Yunan profesörün Türkiye itirafı stüdyoyu karıştırdı: Doğu Akdeniz'de masum taraf olduğumuza inanmıyorum

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