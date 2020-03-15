Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor
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Avrupa, Suriye, Güncel

Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor

Avrupa'ya giden kapıların açılmasıyla birlikte Yunan polisi birçok göçmeni öldürürken, Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye'de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.

15.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:05
Yunan polisi öldürüyor, Türk polisi yardıma koşuyor

Avrupa'ya giden kapıların açılmasıyla birlikte Yunan polisi birçok göçmeni öldürürken, Türk polisi ise terör örgütünü yok etmek için girdiği Suriye'de halka gıda, giyecek yardımı yapıp sağlık hizmeti veriyor.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye Avrupa ülkelerine gidilen sınır kapılarını göçmenlere açtı. Yunan polisi ise sert tedbirler alıp sınırı geçenlere hem gaz bombası hem de gerçek mermiyle müdahale etti. Bu müdahaleler sonucunda çok sayıda göçmen hayatını kaybetti.

Yunan polisi bunları yaparken Türk polisi de göçmenlere hayati destek veriyor. Türk ordusunun terör örgütü PYD-YPG ve PKK ile mücadele etmek için girdiği Suriye'nin Tel Abyad kentinde şimdi Türk polisi, hemşiresi ve doktorları görev yapıyor. Türk polisleri orada yaşayan halka gıda ve giyecek yardımı yaparken, Türk doktor ve hemşireler de hastalara sağlık hizmeti veriyor. Bu hastalardan biri de gözlerinden rahatsız olan Suriyeli Muhammed Ahmet. Gözlerinden rahatsız olan Muhammed Ahmet, Tel Abyad'da kurulan hastanede tedavi edildi.

(Fatih Keçe/İHA)

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Kaynak: İHA

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