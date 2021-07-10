Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı

Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Datça ilçesinde içinde üç kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesinde içinde üç kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Edinilen biliye göre, Datça Knidos Antik Kenti Deveboynu açıklarında içinde üç kişinin bulunduğu tekne makine arızası yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan tekne tarafından yapılan yardım çağrısı sonrasıKıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu bölgeye ulaştı.

KIYEM-6 hızlı tahlisiye (Can kurtarma) botuna yedeklenen tekne Palamutbükü Balıkçı Barınağı'na çekildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı
Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunan karasularına sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:52:13. #1.16#

title