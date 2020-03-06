: Yunan güvenlik güçlerinden Pazarkule'deki mültecilere sert müdahale

06.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:57

Mülteci akının devam ettiği Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda karşı tarafa geçmek isteyen mültecilere Yunan güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmaya devam ediyor. Yunan polisi mültecilere gaz ve ses bombasının yanı sıra tazyikli suyla da müdahale ediyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya giden sınır kapılarını açmasının ardından binlerce mülteci Edirne'deki sınır kapılarına akın etmiş ve binlerce göçmen toplanmıştı. Mültecilerin Avrupa'ya geçmek için bekleyişleri devam ederken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bulanan mültecilere Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi de devam ediyor. Yunan güçleri tampon bölgede bulunan binlerce mülteciyi gaz ve ses bombalarının yanı sıra tazyikli suyla sert bir şekilde müdahale ediyor. Yunan polisinin günlerdir sürdürdüğü orantısız güç tepkiye neden oluyor.

(Mehmet Başa - Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

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