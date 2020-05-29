Yunan basını, Ayasofya'daki Fetih Suresi tilavetini canlı yayınladı İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da Fetih Suresi okundu. Yunan haber portalları ise "Büyük bir meydan okuma!" başlığıyla manşete taşıdığı o anları canlı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağını ve dualar edileceğini söylemişti. Yunan basını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine "Erdoğan'dan meydan okuma", "Son derece kışkırtıcı! Ayasofya'da dua olacak" ve "Erdoğan'ın meydan okuması" başlıklarıyla okuyucularına duyurmuştu.

FETİH ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

Fatih Sultan Mehmet'in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya'nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi.

YUNAN BASINI CANLI YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamanın ardından Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasına karşı olan Yunan basını tarihi anları canlı yayınladı. Yunan haber sitesi iefimerida "Ayasofya'daki duayı canlı olarak izleyin" başlığıyla o anları okuyucularıyla paylaştı.

Haberde ayrıca, İstanbul'un Fethi'nin canlandırıldığı anları için ise "Dua okuduktan sonra ve Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından, dikilen 'duvar' da Konstantinopolis'in düşüşünün bir temsili sergilendi" ifadelerini kullandı.