Yunan başbakan 'yasa dışı göçe müsaade yok' dedi, göçmenlere biber gazıyla müdahale edildi
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.
29.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:57
Yunan güvenlik güçleri Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.View on euronews
Kaynak: Euronews.com