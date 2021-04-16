Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
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Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik skandal suçlamalarda bulunan ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan karşılığını alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın saldırgan tavrının nedeni ortaya çıktı. Yunan basınındaki haberlere göre Miçokakis'in Dendias'ı özel olarak talimat vermiş.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'daki ortak basın toplantısında Türkiye'ye yönelik diplomatik teamülleri aşan ifadeler kullanan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın skandal yaratan tutumunun perde arkası ortaya çıktı.

MİÇOTAKİS'TEN TALİMAT ALMIŞ

Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı.

Gazete, Dendias'ın dün ve bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçokakis ile kapsamlı bir teatide bulunduğunu aktardı.

Ethnos gazetesi, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış

DENDİAS'IN ÜSLUBU DOSTÇA ATMOSFERİ ALTÜST ETTİ

Ancak toplantının dostça bir atmosferde başlaması ve Bakan Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını diplomatik teamüller içinde ifade ettiği net bir şekilde görülürken, Nikos Dendias'ın saldırgan üslubu toplantının havasını bir anda değiştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

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