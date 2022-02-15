Yunan askerinin geri ittiği 52 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar, Dikili, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 52 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında, geçen 12 Şubat'ta saat 14.00 sıralarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup kaçak göçmen bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 2 can salı içerisindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 52 kaçak göçmen, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.