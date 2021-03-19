Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
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Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:08
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü

Son dakika haberleri... Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü ? (2)UYRUKLARI BELİRLENDİİzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi.

Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü ? (2)

UYRUKLARI BELİRLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi. Ölen 3 kaçak göçmenin Sierra Leone uyruklu olduğu öğrenildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından sağ kurtarılan ve hastanede tedavi alınan diğer 3 kaçak göçmenden 2'sinin Sierra Lenoe, 1'inin de Somali uyruklu olduğu belirtildi. 1 kaçak göçmenin ise aranması ise sürüyor.

Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü
Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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