Son dakika haberleri: İZMİR Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı 3 ölü

Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü ? (2)

UYRUKLARI BELİRLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi. Ölen 3 kaçak göçmenin Sierra Leone uyruklu olduğu öğrenildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından sağ kurtarılan ve hastanede tedavi alınan diğer 3 kaçak göçmenden 2'sinin Sierra Lenoe, 1'inin de Somali uyruklu olduğu belirtildi. 1 kaçak göçmenin ise aranması ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı