Yunak'ta "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı
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Konya Ovası Projesi, Konya, Yunak, Güncel

Yunak'ta "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

28.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:56
Yunak'ta

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştırmak amacıyla "yüz koruyucu siperlik" üretimine başlandı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yunak Kaymakamlığı tarafından imzalanan "Kop ile Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi kapsamında 3-D yazıcılara kavuşan Yunak'taki eğitim kurumları ürettikleri maskeleri sağlık çalışanlarına teslim edecekler.

Özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siper maske üretimi, 3D yazıcılarla gerçekleştiriliyor. Sağlığa zarar vermeyen doğal malzemelerden üretilen maskeler, sağlık çalışanlarının istek ve tavsiyeleri dikkate alınarak tasarlanıyor.

Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetleri 24 saat boyunca devam ediyor.

Üretimi tamamlanan yüz koruyucu siper maskeler, ilk etapta ilçedeki sağlık çalışanlarına teslim edilecek. Buradaki ihtiyacın karşılanmasının ardından üretilen diğer maskeler Yunak Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli personel ile yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere ulaştırılacak.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının bu süreçte her şeyin en güzelini hak ettiğini aktararak, "Kaymakamlık olarak bu özverileri için kendilerine teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik. Bu projeyi uygulamaya geçiren Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uyanık'a ve gönüllü öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yine ekonominin tüm paydaşlarını bu süreçte milli ekonomi seferberliğine ve bu virüs tehlikesine karşı topyekun birlikte mücadeleye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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