Yunak'ta "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" yapıldı

Yunak'ta, yeraltı suyu sahalarında su kullanımının araştırılması, bilinçsiz su kullanımının önüne geçilmesi ve verimliliğinin artırılması amacıyla "Yunak–Çeltik Havzası Yeraltı Suları Çalıştayı" düzenlendi.

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu tarafından Yüksekokul toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda, suyun etkin ve verimli kullanımı, su kaynaklarının muhafazası ile kayıp-kaçakların önlenmesi konuları görüşüldü.

Toplam dört oturum, bir teknik analizden oluşan çalıştayın amacı, görüşülen konularda farkındalık oluşturmak olarak belirlendi.

Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, burada yaptığı konuşmada, bölge havzasında pek çok ürünün yetiştirildiğini, suya talebin çok olduğunu söyledi.

İklim şartları sebebiyle bu havzada yeraltı suyuna talep artığına dikkati çeken Öztaş, "Yeraltı suyunu kontrol etmek adına tedbirler almak gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ileri ki yıllarda suya ulaşım daha da zor olacak. Biz tarımsal gelirimizi azaltmadan, çiftçi gelirini düşürmeden yeraltı su kaynaklarımızı koruma adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bu ve buna benzer toplantıları bu bakımdan önemsiyor, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "dedi.

Çalıştayın açılış programına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Çeltik Belediye Başkan Vekili Cumali Erdoğmuş, Ak Parti Yunak İlçe Başkanı Tahir Kuru, Akşehir MYO Müdürü Mehmet Şahin, akademisyenler, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA