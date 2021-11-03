Yunak'ta üniversite öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenledi.

Yunak Meslek Yüksekokulu bahçesinde "Ayda Bir Kitap Okuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, ilçe protokolü ve öğretim üyeleri ile öğrenciler birlikte yaklaşık yarım saat boyunca kitap okudu.

Etkinlikte üniversite öğrencilerine kitap okumanın öneminden bahseden Okul Müdürü Kadir Öztaş, şunları kaydetti:

"Amacımız gençlere okuma alışkanlığını kazandırmaktır. İnsan kitap okuyarak bilgi dağarcığını doldurduğu gibi fikri alt yapısını da oluşturur. İnsan ışık gibidir. Işık kendisi aydınlanmadan başkasını aydınlatamaz. Kitap okumak ta insanın kendisini aydınlatıp daha sonra çevresini aydınlatması için en önemli kaynaktır. Bundan sonraki süreçte de Yunak Meslek Yüksek Okulu olarak okuma oranını artırmak ve öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."

Programa Yunak Kaymakamı İbrahim İşleyen, Belediye Başkanı Ali Konak, Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ve ilçe protokolü katıldı.