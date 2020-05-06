Yunak'ta ihtiyaç sahipleri için "hayır çarşısı" kuruldu

Konya'nın Yunak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "hayır çarşısı" kuruldu.

Konya'nın Yunak ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik "hayır çarşısı" kuruldu.

Yunak İlçe Müftülüğü ve Yunak İyilik Derneği işbirliğiyle merkez Selçuk Camisi'nin giriş bölümünde hizmete açılan "hayır çarşısı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası çalıştıkları iş yerleri kapandığı için işsiz kalanlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olacak.

Yunak İyilik Derneği öncülüğünde hayırseverlerin de destekleriyle "imkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla açılan hayır çarşısında, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için temel yaşam malzemelerinin bulunduğu bölüm oluşturuldu.

Hayır çarşısına, imkanı olan vatandaşlar temel gıda ve hijyen malzemelerinin yanı sıra nakdi yardımda da bulunabiliyor. Çarşıda sergilenen bu yardımlardan ihtiyaç sahibi ve fakir aileler istifade edebiliyor.

Kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahipleri öncelikle hafta içi mesai saatleri içerisinde Selçuk Camisine giderek ihtiyaçlarını bildiriyor, gerekli bilgiler alındıktan sonra ihtiyaç listesi oluşturularak bu çarşıdan ihtiyaçları karşılanıyor.

Hayır çarşısında görevli gönüllüler, listede belirtilen ihtiyaç malzemelerini hazırlayarak, yardım edilecek kişilere teslim ediyor.

İyilik Derneği Yunak Temsilcisi Ömer Yüksel, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçede işsiz kalan vatandaşların ve ihtiyaç sahiplerinin bulunduğunu ifade ederek, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ekonomik durumu iyi olmayan, işten çıkarılan veya her ne sebeple olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Durumu iyi olmayan ya da ihtiyacı olanlar hiç çekinmeden hayır marketimizden ihtiyaçlarını karşılayabilirler, alıp gidebilirler. Durumu iyi olan vatandaşlarımız da buraya ellerinden gelen katkıyı sağlayabilirler. Allah'ın izniyle bu virüsten de kurtulacağız, güzel günler inşallah bizleri bekliyor." dedi.

Kaynak: AA