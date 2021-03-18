Yunak'ta Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Konya'nın Yunak ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Düzenlenen program geniş çaplı katılımla Yunak Belediyesi önündeki meydanda devam etti. Yunak Kaymakamı Fatih Kurt tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan mehter takımı tarafından mehter marşları çalındı. Mehter takımı katılımcılardan ilgi gördü. Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkan vekili Bekir Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Adem Güneş, Emniyet Amiri Ufuk Başlık, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı