Yumurtalık'ta hububat hasadı başladı
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Yumurtalık'ta hububat hasadı başladı

Yumurtalık'ta hububat hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Yumurtalık ilçesinde, hububat hasadına başlandı.

Adana'nın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Yumurtalık ilçesinde, hububat hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, gazetecilere, yılın ilk buğday hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Alınan rekoltenin çok iyi olduğunu belirten Yılmaz, "İklim şartlarının iyi gitmesi, buğdayın istediği yağış, güneş ve ısının yeterli olması, verimin artmasında en büyük etken oldu. Buğdaydaki rekolte, çiftçimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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