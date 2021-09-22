Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti - Haberler
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Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede faaliyet gösteren Yumurtalık Denizin Kızları Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede faaliyet gösteren Yumurtalık Denizin Kızları Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif başkanı Fatoş Cankurt'tan kooperatifin faaliyetleri hakkında bilgi alan Vural, kooperatif sayesinde ev hanımlarının üretim ve ekonomiye katkı sağlamaya başladığını ve kaymakamlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kooperatif başkanı Fatoş Cankurt da, 40 ev hanımına iş imkanı sağladıklarını ifade ederek, bu sayede kadınların ülke ve ev ekonomisine katkıda bulunabildiklerini ifade etti.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kadın girişim ve üretim kooperatifini ziyaret etti - Haberler
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