Yumurtalık kanseri nedir? Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir? Yumurtalık kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

Yumurtalık dokusunda, pek çok değişik hücre bulunuyor. Yumurtalığın ana yapısını oluşturan epitelyum hücrelerinde ya da embriyonik döneme ait hücrelerde meydana gelen kontrolsüz bölünme ve çoğalma sonucunda tümör oluşuyor. En sık, epitelyum hücrelerden kaynaklanan tümörlerle ortaya çıkıyor. Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir? Yumurtalık kanseri teşhisi ve tedavisi nasıl yapılır?

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ

İnatçı kasık ve karın ağrısı Yumurtalık kanserinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

• Artmış karın çevresi/ inatçı şişkinlik - gelip geçici şişkinlik değil

• Hazımsızlık ve bağırsak şikayetleri

• Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi

YUMURTALIK KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Over kanseri riski yaş, yaşam stili, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir.

BRCA1 or BRCA2 genlerinde mutasyon gibi spesifik kalıtımsal anomalileri olan kadınlarda

over kanseri riski belirgin olarak artmıştır.

YUMURTALIK KANSERİ TANI

Over kanserinin tespiti için geçerli bir tarama yöntemi bulunmamaktadır ve semptomlar genellikle

dikkat çekici değildir. Over kanseri tanısı için bazı over kanserlerinde üretilen bir protein olan

CA 125'in bakıldığı kan testleri ve ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren

bir seri tanısal test yapılabilir

YUMURTALIK KANSERİ TEDAVİ

Over kanserinin tedavisinde cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilmektedir. Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser olarak bilinen tip için bevacizumab gibi antikorlar ve BRCA mutasyonu bulunan over kanserleri için

hedefe yönelik tedaviler gibi yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır.

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