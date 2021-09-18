Yumurtalık Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi açıldı - Haberler
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Yumurtalık Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi açıldı

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Yumurtalık Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi açıldı

Yumurtalık ilçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yumurtalık ilçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, açılışta yaptığı konuşmada, proje kapsamında belirlenen okullara robotik kodlama atölyesinin kurulacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir de atölyelerin bulunduğu okullarda oluşturulacak proje ekipleriyle il, bölge ve ülke düzeyinde yapılacak yarışmalarda Yumurtalık'ın başarıyla temsil edileceğini kaydetti.

Açılışa, Belediye Başkanı Türkeş Filik, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yumurtalık Atatürk Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi açıldı - Haberler
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