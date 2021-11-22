Yumurta haşlarken sakın bu hatayı yapmayın! Faydadan anında zehre dönüşüyor

Türkiye'de vatandaşların hem kahvaltıda hem de ara öğünlerde tercih ettiği en önemli gıda maddelerinden biri yumurta. Tek başına ve ek olarak birçok yemekte kullanmasıyla nedeniyle mutfakların gözdesi konumunda bulunan yumurtanın haşlandığı sırada yapılmaması gereken çok önemli bir hata mevcut.

DOĞAL OLMAKTAN ÇIKARIYOR

Beslenme uzmanlarının uyarısına göre haşlanma süresinin üzerinde sıcak suda bırakılan yumurta artık doğal olmaktan çıkıyor ve kanserojen bir madde halini alıyor. Uzmanlar, yumurtanın griye dönmesi durumunda tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

RAFADAN EN SAĞLIKLISI

Uzmanlar, en sağlıklı yumurta haşlama biçimine ilişkin de bilgiler verdi. Buna göre en sağlıklı yumurta haşlama biçimi rafadan haşlama. Proteinlerin ölmediği bir haşlama biçimi olan rafadan haşlamanın çok faydalı olduğu dile getiriliyor.

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