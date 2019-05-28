'Yumurta çocuk' sözünü tuttu: Yeni Zelanda'daki saldırının mağdurlarına 100 bin dolar bağışladı

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarıyla ilgili ırkçı söylemlerde bulunan Avustralyalı senatörün kafasında yumurta kıran "Yumurta çocuk" lakaplı Will Connolly, mahkeme masrafları için toplanan yaklaşık 100 bin doları Christchurch mağdurlarına bağışladı.

Will Connoly, Instagram hesabından, "yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması" için iki ayrı yardım kampanyasında toplanan 99 bin 922 doları Christchurch cami saldırılarından etkilenenlere bağışladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle