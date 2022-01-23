Yumurcak filmi nerede çekildi? Yumurcak filminin oyuncuları! Yumurcak ne zaman çekilmiştir? Konusu ve özeti...

Yumurcak, Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1969 yapımlı bir dram-komedi filmidir. Başrollerde "yumurcak" lakaplı İlker İnanoğlu, Kartal Tibet ve Filiz Akın vardır. Yumurcak filmi nerede çekildi? Yumurcak ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Yumurcak filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Film, Yumurcak serisinin ilk filmidir. Serinin devam filmleri; Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970), Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971), Yumurcak Küçük Şahit (1972), Yumurcak Küçük Kovboy (1973), Yumurcak/ Veda (1974) ve Yumurcak Belalı Tatil (1975)'dir.Yumurcak ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim? İşte Yumurcak filmi konusu ve özeti...

YUMURCAK FİLMİ KONUSU

Yaramaz ama sevimli, mahallelinin gözbebeği Yumurcak, şoförlük yaparak geçinen babası Nihat ile birlikte yaşamaktadır. Her gün mahalle esnafını çileden çıkaracak yaramazlıklar yapar; fakat hiçbiri ona kızamaz. Nihat, Yumurcak'a annesinin öldüğünü söylemiştir; fakat aslında yaşıyordur. Selma'yla yıllar önce ayrılmasının sebebi Selma'nın kötü niyetli üvey annesi ve yeğeninin Nihat'ı oyuna getirip çalıştığı fabrikayı soymuş gibi göstermesidir.

Bir gün, Nihat kaza yapar ve hapse girer. Yumurcak hapse babasını ziyarete geldiğinde Selma da oradadır ve Yumurcak'ı görür. Ona kendinin annesi olduğunu söylemeden onunla tanışır. Selma artık oğlunu geri almak istiyordur; fakat Nihat buna şiddetle karşı çıkmaktadır. Yumurcak'ı geri almak ve yuvasını tekrar kurmak Selma için hiç de kolay olmayacaktır.

Yumurcak karakteri o dönemde çok ünlenmiş, tam yedi filmlik bir seri çekilmişti. Yumurcak'ı da filmin yönetmeni Türker İnanoğlu ve başrol oyuncusu Filiz Akın'ın oğulları İlker İnanoğlu canlandırmıştı.

YUMURCAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz ilmlerinden Yumurcak İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Yumurcak filminde Yumurcak'ın gazete sattığı sahneler Sultanahmet semtinde ve çevresinde çekildi. Filmin diğer sahneleri de çoğunlukla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda çekildi.

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