Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden gözaltına alındı (2)
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Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden gözaltına alındı (2)

Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden gözaltına alındı (2)
Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | Güncel

TUTUKLANDI Konya'da babasına küfrettiği iddiasıyla, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan Hüseyin Özcan'ın (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesiyle yeniden gözaltına alınan Bedirhan Aparır (21), sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet...

TUTUKLANDI 

Konya'da  babasına küfrettiği iddiasıyla, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan  Hüseyin Özcan'ın (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesiyle yeniden gözaltına alınan Bedirhan Aparır (21), sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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