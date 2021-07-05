Yumrukladığı akrabası 22 gün sonra öldü, yeniden gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDI Konya'da babasına küfrettiği iddiasıyla, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan Hüseyin Özcan'ın (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesiyle yeniden gözaltına alınan Bedirhan Aparır (21), sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet...
TUTUKLANDI
Konya'da babasına küfrettiği iddiasıyla, yumruk atması sonucu yere düşerek, başını çarpan Hüseyin Özcan'ın (41), 22 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesiyle yeniden gözaltına alınan Bedirhan Aparır (21), sevk edildiği mahkemece 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız