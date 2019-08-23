Yükümlülere "Hayır Diyebilme" semineri

23.08.2019 11:38

Dinar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Belediye Kültür Sarayı'nda, haklarında denetimli serbestlik kararı bulunan 70 yükümlüye "Hayır Diyebilme" konulu seminer düzenlendi.



Yaklaşık 2 saat süren semineri veren Psikolog Duygu Özcan, insanların hayır demekte neden zorluk yaşandığı, hayır diyememenin bir hastalık mı olduğu, hayır ve evet denecek zamanların nasıl ayırt edileceğini anlattı.

Seminerin sonunda düzenlenen soru cevap kısmında ise hükümlülerin soruları cevaplandı.

Kaynak: AA