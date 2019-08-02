Yükümlülerden eğitime katkı

Karabük'te denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, yaz tatilinde okulların boya, badana, onarım ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı verdi.

Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen "Emeğimiz Eğitim İçin" projesiyle, kesinleşmiş cezası bulunan yükümlüler, hem topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kentte önceden ihtiyaçları belirlenen okullarda çalışıyor.

İl genelinde 18 yükümlünün katıldığı çalışmalarla 4 okul, eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Denetimli Serbestlik Müdürü Nesrin Uğurlu ve Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, çalışma yapılan Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurdele kesilerek açılışı yapılan okulda Uğurlu, slayt eşliğinde yıl içinde yükümlülerin okullarda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Başsavcı Patlak, burada yaptığı konuşmada, Adalet ile Milli Eğitim bakanlıklarının ortak projesinde okulların güzelleşmesi ve geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi, daha güzel eğitim alması için çalışıldığını söyledi.

Karne tatilinde bir, yaz tatilinde de 4 okulun yükümlüler tarafından boya, badana, onarım ve temizliğinin yapıldığını anlatan Patlak, destek verenlere teşekkür ettiğini kaydetti.

Vargeloğlu da yaz tatilinde yapılan çalışmalara yeni eğitim yılına hazırlandıklarını belirterek, okulların güzelleşmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA