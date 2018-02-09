Yüksel Yıldız Dualarla Anıldı

Bilecikspor'da uzun yıllar futbol oynamış, yöneticilik yapmış olan ve bir süre önce hayatını kaybeden Yüksel Yıldız yapılan dualarla anıldı.

Ölümünün 40. günü münasebetiyle çarşı esnafı merhum Yüksel Yıldız'ı yad etti. Bilecikspor Başkanı Harun Dilek, Bilecik Amatör Spor Kulübü Başkanı Nusret Tosun, siyasiler, ailesi, çarşı esnafı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma etkinliğinde bir konuşma yapan eski Bilecikspor Yöneticisi Zafer Önen, ölenin arkasından genelde hep iyi konuşulduğunu, ancak merhum Yüksel Yıldız için çok fazla iyi konuşulduğuna dikkat çekti. Önen,"Ölümünün 40'ıncı günü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Yüksel kardeşimiz gerçekten sevdiğimiz, saydığımız, değer verdiğimiz onun da bize değer verdiği bir arkadaşımızdı. Yıllarca Bilecikspor'da çok güzel hizmetleri oldu. Sosyal olarak, arkadaş olarak, dost olarak çok iyi insandı. Gidenin arkasından hep güzel şeyler söylenir. Ama Yüksel'in arkasından çok daha güzel şeyler söylenir gerçekten iyi insandı. Topluma hizmetleri olan bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllardır unutamayacağımızı bizde biliyoruz"

Helva dağıtan çarşı esnafı Ali Han ise, "3'üncü ligdeyken başkanlık yaptığım dönemlerde çok değerli ve süper bir topçumuzdu. Uzun yıllardır unutamayacağımızı biz de biliyoruz. Sevdikleri sayesinde analım dediler. Biz de buna ön ayak olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar ve helva ikramıyla anma programı son buldu. - BİLECİK