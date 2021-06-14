Yüksel Aytuğ kimdir? Yüksel Aytuğ nereli, kaç yaşında?
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Yüksel Aytuğ kimdir? Yüksel Aytuğ nereli, kaç yaşında?

Yüksel Aytuğ kimdir? Yüksel Aytuğ nereli, kaç yaşında?
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Gazeteci Yüksel Aytuğ, gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yüksel Aytuğ hakkında merak edilen Yüksel Aytuğ kimdir? Yüksel Aytuğ nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Yüksek Aytuğ kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

YÜKSEL AYTUĞ KİMDİR?

Yüksel Aytuğ (d. 1963; Sivas), Türk gazeteci, yayın yönetmeni ve yazar.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Aytuğ; birçok dergi ve TV kanalında muhabir, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, yazar olarak görev aldı. Ayrıca yayımladığı çeşitli türde kitapları da mevcuttur. Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Eserleri

Aşk Tedavülden Kalkmadan, 2006, Şiir kitabı, Marka Yayınları

Gaf Kürsüsü, 2004, İnceleme - Araştırma, Alfa Basım Yayınları

Aşka ve Ölüme Dair, 2000, Şiir kitabı, Çivi Yazıları Yayınları

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Yüksel Aytuğ kimdir? Yüksel Aytuğ nereli, kaç yaşında? - Haberler
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