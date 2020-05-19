Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
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Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
19.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:30

İzmir'in Konak ilçesinde bir binanın 5. katından düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın 5. katında oturan Şevket Yılmaz (85), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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